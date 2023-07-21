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Новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года

Новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Законопроект предлагается к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — приводит издание слова Картаполова.

По словам депутата, первый призыв — это весенний призыв 2024 года. Отмечается, что он пройдет по новым правилам.

Ранее сообщалось, что проект о поэтапном повышении призывного возраста в России предусматривает границы с 18 до 30 лет.