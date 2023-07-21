Николай Макариков поздравил выпускников РГУ имени Есенина со вручением дипломов

В пятницу, 21 июля, состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Рязанского государственного университета имени Есенина. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Макариков, представители правительства Рязанской области, городской Думы, администрации Рязани.

Николай Макариков поздравил выпускников вуза с успешным завершением учебы, отметив значимость педагогических профессий.

«Диплом РГУ — это знак качества, который является гарантией высокой квалификации. Выбрав педагогическую профессию, именно вы сейчас играете активную роль в создании нашего будущего. В ваших руках — обучение и развитие подрастающего поколения рязанцев. Пусть ваши мечты сбываются, а диплом Рязанского государственного университета станет импульсом для дальнейшего карьерного роста!» — пожелал Николай Макариков.

В этот день дипломы о высшем образовании получили 359 специалистов, окончивших институт психологии, педагогики и социальной работы, естественных наук, факультеты физической культуры и спорта, русской филологии и национальной культуры, в их числе — магистры и аспиранты.