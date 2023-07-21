На улице Полевой в Песочне организуют одностороннее движение

На улице Полевой в Песочне планируется организовать одностороннее движение. Об этом сообщает сайт мэрии.

Новая схему движения разработали для изменения маршрута автобуса № 20: при движении от конечной остановки «1-ый микрорайон» в сторону центра города автобус станет проезжать через улицу Полевую по улице Большой (сейчас автобус ходит через Касимовское шоссе и улицу Советской Армии).

Односторонее движение на улице полевой позволит автобусову большой вместимости проезать по дороге.

«Дорожные знаки, запрещающие въезд всех транспортных средств в обозначенную зону со стороны улицы Большой, планируется установить не ранее 15 августа 2023 года», — говорится в сообщении.