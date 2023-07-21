На площади Димитрова полицейские задержали 24-летнего мужчину с гашишем

В отношении 24-летнего жителя Шиловского района возбудили уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом 21 июля сообщает пресс-служба УМВД.

В Рязани на площади Димитрова полицейские заметили молодого человека, который подозрительно себя вел, и решили к нему подойти, проверить документы. Мужчина, видя, что к нему приближаются сотрудники, попытался уйти, но сделать этого у него не получилось.

В разговоре с правоохранителями молодой человек рассказал, что у него с собой есть гашиш в пачке сигарет. Вес наркотика составил 1,8 грамма.

Отмечается, что этого мужчину ранее судили за наркопреступление.

В результате в отношении жителя Шиловского района снова возбудили уголовное дело. Ему грозит десять лет лишения свободы.