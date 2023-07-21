Минюст объявил иноагентами Михаила Козырева и издание «7×7»
Минюст объявил иностранными агентами журналиста трех человек и четрые организации. Об этом 21 июля сообщется на сайте министерства. Среди новых иноагентов депутат Госдумы II созыва Константин Боровой, журналист телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Козырев и издание «7×7 — Горизонтальная Россия».
Также в список включены:
- Александр Литвинов — создатель Telegram-канала «Планерка»;
- Павел Суляндзига — бывший член Общественной палаты;
- общественная организация «Омское гражданское объединение» инициативная группа «Центр Т»;
- автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».