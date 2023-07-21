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Минюст объявил иноагентами Михаила Козырева и издание «7×7»

Минюст объявил иностранными агентами журналиста трех человек и четрые организации. Об этом 21 июля сообщется на сайте министерства. Среди новых иноагентов депутат Госдумы II созыва Константин Боровой, журналист телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Козырев и издание «7×7 — Горизонтальная Россия».

Также в список включены:

  • Александр Литвинов — создатель Telegram-канала «Планерка»;
  • Павел Суляндзига — бывший член Общественной палаты;
  • общественная организация «Омское гражданское объединение» инициативная группа «Центр Т»;
  • автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».