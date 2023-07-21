Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ

Минстрой разрабатывает систему спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Об этом сообщают « Известия ».

Речь идет о вводе «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы».

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что сейчас жители могут узнавать, на что тратят деньги только один раз в год во время отчета управляющих компаний о расходах. В то же время жильцы не могут быть уверены, что деньги тратятся по прямому назначению.

В связи с этим депутаты хотят изменить порядок сбора денег на специально созданные счета для каждого дома. Это позволит повысить контроль за средствами, а люди будут уверены в том, что их средства используются по назначению.

Отмечается, что управляющие компании со специальных счетов смогут переводить деньги только организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.