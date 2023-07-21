Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На Лыбедском бульваре в седьмой раз на рязанской земле пройдет международный фестиваль кузнецов «Секреты средневековых мастеров». Рязанцев ждут мастер-классы для детей и взрослых по ковке, выступление оркестра волынщиков Москвы и балет-спектакль «Ромео и Джульетта» (огненное шоу).

В Торговом городке состоится фестиваль керамики «Изразец». В программе — детская анимация, магазин локальных брендов, мастер-классы по изготовлению керамических изделий, лекторий, интеллектуально-развлекательная игра и выступление кавер-группы «Timers».

В ЦПКиО пройдут мероприятия фестиваля «Лето в парке». Гостей праздника ждут парковый забег, вечер социальных танцев, концерт детского музыкального театра «Созвездие добра», открытые тренировки по теннису и боксу и концерт певицы Ольги Андреевой.

В КДЦ «Октябрь» пройдет концерт «Песни для души». Мероприятие состоится на летней эстакаде.

В ТРЦ «М5 Молл» в воскресенье пройдет цирковое шоу За музыкальную атмосферу в этот день будет отвечать рязанская кавер-группа «Неон».

В клубе Deep пройдет вечеринка «Ночные жители». Рязанцев приглашают повеселиться, отдохнуть и познакомиться с новыми людьми.

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