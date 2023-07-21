Картаполов: проект о повышении призывного возраста в России предусматривает границы с 18 до 30 лет

Отмечается, что поправка одобрена ко второму чтению.

Проект о повышении призывного возраста в России предусматривает границы с 18 до 30 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по оброне Андрея Картаполова.

«Главное — то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он.

Отмечается, что поправка одобрена ко второму чтению.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Также ранее стало известно, что Госдума может принять закон о повышении призывного возраста в июле.