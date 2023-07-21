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Гурлев: мобилизация зависит от оборота промышленности

Депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что частичная мобилизация зависит от возможностей российской промышленности обеспечить солдат, которые выполняют боевые задачи. Об этом пишет Ura.ru

«Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться», — сказал Андрей Гурулев.

По мнению депутата, главная задача на сегодняшний день — набрать контрактников на военную службу. Сейчас, по его данным, уже набрано примерно 150 тысяч человек (данные за неделю назад).

Вскоре после выхода его комиментария на Ura.ru, он сообщил для Telegram-канала «Осторожно, новости», что журналисты дали «бестолковый комментарий» и не полностью привели его слова.

«Мы 150 тысяч набрали и дальше набираем, не считая тех, кого мобилизовали. Поэтому сегодня, в этом году уж точно никакой мобилизации не планируется», — заявил он корреспонденту канала.