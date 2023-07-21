Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
19°
Сбт, 22
23°
Вск, 23
23°
ЦБ USD 90.38 -0.47 22/07
ЦБ EUR 100.66 -1.17 22/07
Нал. USD 89.2 / 91.2 21/07 16:30
Нал. EUR 99.5 / 100.38 21/07 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
57 минут назад
383
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
19 июля 15:29
4 846
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
7 332
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
12 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
CNN: часть поставленного Украине вооружения похитили торговцы оружием

Американское оборонное ведомство узнало, что часть поставленного Украине вооружения похитили торговцы оружием. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Генеральный инспектор Пентагона в своем отчете перечисляет с февраля по сентябрь 2022 года случаи попыток украсть и продать отправленные на Украину боеприпасы и оборудование.

Например, в июне 2022 года несколько человек, выдавая себя за представителей гуманитарной миссии, украли бронежилеты на сумму около 17 тысяч долларов. Спустя два месяца солдаты добровольческого батальона похитили 60 винтовок и тысячу патронов. Уточняется, что они спрятали их на складе, чтобы затем реализовать на черном рынке. Отмечается, что попытки преступников пресекли украинские спецслужбы.

Также в отчете сказано, что Киеву не удалось выполнить требуемый мониторинг использованной техники, переданной Вашингтоном в 2022 году.