CNN: часть поставленного Украине вооружения похитили торговцы оружием

Американское оборонное ведомство узнало, что часть поставленного Украине вооружения похитили торговцы оружием. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на CNN.

Генеральный инспектор Пентагона в своем отчете перечисляет с февраля по сентябрь 2022 года случаи попыток украсть и продать отправленные на Украину боеприпасы и оборудование.

Например, в июне 2022 года несколько человек, выдавая себя за представителей гуманитарной миссии, украли бронежилеты на сумму около 17 тысяч долларов. Спустя два месяца солдаты добровольческого батальона похитили 60 винтовок и тысячу патронов. Уточняется, что они спрятали их на складе, чтобы затем реализовать на черном рынке. Отмечается, что попытки преступников пресекли украинские спецслужбы.

Также в отчете сказано, что Киеву не удалось выполнить требуемый мониторинг использованной техники, переданной Вашингтоном в 2022 году.