«Ъ»: житель Москвы нашел в посылках от Avon листовки в поддержку украинских диверсантов

Житель Москвы нашел в посылках от Avon листовки в поддержку украинских диверсантов. Об это пишет «Коммерсантъ».

Мужчина заказал подарок жене в косметической компании Avon. Когда посылка пришла, в одной из коробок с духами, он обнаружил послания с осуждением спецоперации и благодарностью за поддержку украинских диверсантов, которые несут ответственность за нападения на Белгородскую и Брянскую области. На листовке также разместили QR-код, ведущий на один из запрещенных в России Telegram-каналов.

Мужчина обратился в полицию. Проводится проверка.