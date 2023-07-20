В Волгограде подростки избили девушку битой, расстреляли и ограбили

В Волгограде подростки избили 19-летнюю девушку битой, расстреляли из пневматического пистолета и ограбили. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

Отмечается, что жительница шла по улице, когда на нее напали злоумышленники. Они избили ее, затем более десяти раз выстрелили и отобрали все ценные вещи. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами и ранениями.

Нападавших задержали. Вину они признали.

Выяснилось, что злоумышленники уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.

«За несколько часов до нападения на девушку молодые люди совершили грабеж, открыто похитив имущество у 36-летнего жителя Советского района Волгограда», — добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело.