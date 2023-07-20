В Волгограде подростки избили девушку битой, расстреляли и ограбили
В Волгограде подростки избили 19-летнюю девушку битой, расстреляли из пневматического пистолета и ограбили. Об этом
Отмечается, что жительница шла по улице, когда на нее напали злоумышленники. Они избили ее, затем более десяти раз выстрелили и отобрали все ценные вещи. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами и ранениями.
Нападавших задержали. Вину они признали.
Выяснилось, что злоумышленники уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.
«За несколько часов до нападения на девушку молодые люди совершили грабеж, открыто похитив имущество у 36-летнего жителя Советского района Волгограда», — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело.