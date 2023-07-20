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В Твери мужчина погиб, сорвавшись с оптоволоконной линии

В Твери мужчина погиб, сорвавшись с оптоволоконной линии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пилот».

Инцидент произошел днем 20 июля. По неизвестной причине мужчина повис на на оптоволоконной линии, протянутой между двумя многоквартирными домами.

На место приехали спасатели, однако пока сотрудники МЧС выставляли лестницу, и уже почти подобрались к мужчине, он сорвался и упал на землю.

По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался.

Видео можно посмотреть здесь.