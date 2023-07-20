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В Смоленске пенсионер зарезал падчерицу и ее знакомого из-за бытовой ссоры

В Смоленске пенсионер зарезал падчерицу и ее знакомого из-за бытовой ссоры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что пенсионер выпивал вместе с падчерицей и ее сожителем. В какой-то момент между ними возник конфликт. Ссора переросла в потасовку.

Пенсионер нанес сожителю падчерицы многочисленные удары ножом в грудь. Потом злоумышленник переключился на девушку и ударил ее также в область грудной клетки.

Мужчина скончался на месте от травм. Пострадавшую госпитализировали, где она скончалась через несколько часов.

Полиция задержала 71-летнего злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.