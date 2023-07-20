БПЛА со взрывчаткой атаковал аэродром в Дягилеве

На аэродроме в Московском районе Рязани произошел взрыв. Об этом 20 июля сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

После атаки в районе стоянки самолетов появилась воронка диаметром 10 сантиметров, глубиной 1,5 сантиметра.

По предварительным данным, взрыв мог быть произойти после атаки квадрокоптера, изготовленного кустарным способом.

Повреждений и пострадавших нет.

В управлении МЧС по Рязанской области отметили, что в ведомство вызовов на аэродром не поступало.