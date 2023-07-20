В Рязани задержали двух иностранцев за сбыт героина

В Рязани задержали двух иностранцев за сбыт героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что полицейские установили личности злоумышленников. На улице Дзержинского они задержали 21-летнего уроженца Средней Азии. В его рюкзаке обнаружили упаковку с героином массой 173 грамма. Как выяснилось, злоумышленник получил партию наркотика через тайник от куратора интернет-магазина.

На следующий день в микрорайоне Октябрьский городок оперативники задержали второго злоумышленника. Отмечается, что у 27-летнего мужчины было при себе три грамма запрещенного вещества.

Полицейские выяснили, что он должен забрать из тайника очередную оптовую партию героина. В результате на территории Лесопарка изъяли 167 граммов наркотика.

Во время поисковых мероприятий с привлечением кинолога со служебной собакой полицейские нашли несколько ранее сделанных закладок. Суммарно из незаконного оборота изъяли 347 граммов героина.

По предварительной информации, 21-летний иностранец недавно переехал в Рязань, около месяца отработал закладчиком наркотиков, после чего вовлек в криминальное занятие своего знакомого.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).