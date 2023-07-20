В Рязанской области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» восстановили электроснабжение всех потребителей Рязанской области, оставшихся без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

Последствия непогоды устраняли 24 бригады: 76 энергетиков и 43 единиц спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовили 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В настоящее время энергетики продолжают отрабатывать точечные заявки потребителей.

Напомним, 18-19 июля в Рязанской области прошел грозовой фронт, сопровождающийся ливнями и сильным ветром. Энергетики заранее подготовились к непогоде и сразу приступили к устранению технологических нарушений.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).