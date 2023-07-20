В Рязанской области поймали похитителя девяти канализационных люков

В Рязанской области поймали похитителя девяти канализационных люков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник предприятия, который отвечает за коммунальное хозяйство поселка Мурмино. Он сообщил, что с улиц поселка пропали девять канализационных люков.

Полицейские предположили, что тяжелые металлические изделия похитили для реализации вторсырья. Объехав ближайшие пункты приема металлолома, полицейские обнаружили лишь часть люков. Сотрудники пункта приема описали внешность мужчины, который сдавал изделия.

Оперативники расширили радиус поиска похищенного. Так, еще в нескольких пунктах приема вторсырья полицейские нашли все девять канализационных люков. Очевидцы, принимающие товар, описывали внешность мужчины одинаково.

Во время опроса сотрудники полиции выяснили отличительную примету мужчины, по которой опознали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 34-летнего жителя села Дубровичи.

Оперативники задержали злоумышленника.

По предварительной информации, мужчина ночью на автомобиле поехал в соседний населенный пункт, где демонтировал с улиц поселка девять канализационных люков. Чтобы запутать полицейских, злоумышленник решил сдать похищенное в разных местах. Кроме того, реализацию своего плана он решил растянуть на несколько дней.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).