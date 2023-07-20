В Рязани на второй этап замены светильников выделили 200 миллионов рублей

В Рязани на второй этап замены светильников выделили 200 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов в четверг, 20 июля, на комитете по ЖКХ.

Депутаты поинтересовались, сколько выделено средств на замену светильников и когда начнутся и закончатся работы.

По словам Наумова, второй этап замены светильников в Рязани планируется выполнить до 30 ноября 2023 года. А также он отметил, что на работы выделено 200 миллионов рублей.

Напомним, Михаил Ромодин уже называл причину, почему не горят новые светильники в городе.