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В Рязани на второй этап замены светильников выделили 200 миллионов рублей

В Рязани на второй этап замены светильников выделили 200 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов в четверг, 20 июля, на комитете по ЖКХ.

Депутаты поинтересовались, сколько выделено средств на замену светильников и когда начнутся и закончатся работы.

По словам Наумова, второй этап замены светильников в Рязани планируется выполнить до 30 ноября 2023 года. А также он отметил, что на работы выделено 200 миллионов рублей.

Напомним, Михаил Ромодин уже называл причину, почему не горят новые светильники в городе.