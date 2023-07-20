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В России предложили штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за неоказание содействия мобилизации

В России предложили штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за неоказание содействия мобилизации. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Поправками вводится в КоАП новая статья 19.38 об ответственности за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации.

Отмечается, что неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации таких оповещения и явки повлечет за собой штрафы.

Так, административный штраф на должностных лиц составит от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Неисполнение установленных законом военно-транспортных мобилизационных обязанностей повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 25 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. Сейчас штрафы за это составляют для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц от 500 до одной тысячи рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года, предусматривают поправки. Поправки внесены ко второму чтению проекта закона (637094-7), внесенного еще в прошлом, седьмом созыве.

Ранее сообщалось, что в России увеличили штраф за неявку в военкомат.