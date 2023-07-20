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В полиции рассказали о массовой драке около ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне

В полиции рассказали о массовой драке около ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне. Об это сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в среду, 19 июля, около 14.00. В полицию поступило сообщение о том, что около торгового центра на улице Советской Армии, происходит драка с участием нескольких человек. На место выехали оперативники.

В результате, полицейские пресекли конфликт, в котором применялись пневматический пистолет и нож. Задержаны шесть иностранцев. Двоим из них понадобилась медицинская помощь в связи с полученными в ходе инцидента незначительными телесными повреждениями.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

На двух человек составлены административные протоколы по статье 18.8. КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»).

Проводится проверка.