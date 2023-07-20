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В Пителинском районе дети спасли тонущего мальчика

В Пителинском районе 6 июля двое детей спасли тонущего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось в поселке Пителино на местном водоеме. 11-летний Сережа Маяков и 9-летний Илья Вакин увидели, как их знакомый, который не умеет плавать, зашел на глубину и резко ушел под воду. Мальчики, не раздумывая, бросились в воду.

«Сергей нырнул в воду и попытался его вытащить, но утопавший сильно паниковал. Не растерявшись, юный герой принял решение оплыть его сзади и силой вытолкать ближе к берегу. Сергей толкал мальчика, пока не встал на ноги, нащупав дно. Поняв, что сил нет и один он на берег его не вытащит, Сергей позвал на помощь своего друга Илью Вакина», — рассказали в МЧС.

Илья рассказал, что сам он не умеет плавать, но в момент происшествия понимал, что если он не поможет, то никто этого не сделает. Вместе с Сережей они вытащили мальчика на сушу.

Главное управление МЧС России по Рязанской области выразило благодарность детям за их героический поступок.