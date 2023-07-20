В Омской области мужчина зарубил топором, сжег и расчленил жену

В Омской области мужчина зарубил топором, сжег и расчленил жену. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

В полицию обратилась сестра погибшей, она рассказала о пропаже 36-летней жительницы города Тары. По ее словам, женщина в три часа ночи ушла из дома после ссоры с супругом.

В ходе расследования на диване в квартире, где женщина жила с мужем, нашли следы крови. После допроса мужчина признался, что убил и расчленил жену. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег тело и закопал его в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.