Несколько касимовских образовательных учреждений были без необходимых систем пожарной сигнализации

В нескольких учебных учреждениях Касимовского района прокуратура выявила нарушения. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба ведомства.

В чердачных помещениях были не установлены системы пожарной сигнализации. Это могло привести к угрозе жизни и здоровья детей, работников и посетителей образовательных организаций.

Прокуроры внесли в адрес руководителей учреждений представление, по которому они должны устранить все проблемы.

Ранее сообщалось, что в детсаду и других образовательных учреждениях Сараевского района окна были не оборудованы замками безопасности.