В Минобороны сообщили о продолжении «ударов возмездия» по военным объектам на Украине

В Минобороны сообщили о продолжении «ударов возмездия» по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Минобороны, ночью, 20 июля, ВС РФ продолжили нанесение «ударов возмездия» за атаку на Крымский мост. Военные нанесли удар высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области.

Отмечается, что в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Цель достигнута, все назначенные объекты поражены.