В Минобороны сообщили о продолжении «ударов возмездия» по военным объектам на Украине
В Минобороны сообщили о продолжении «ударов возмездия» по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Минобороны, ночью, 20 июля, ВС РФ продолжили нанесение «ударов возмездия» за атаку на Крымский мост. Военные нанесли удар высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области.
Отмечается, что в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Цель достигнута, все назначенные объекты поражены.