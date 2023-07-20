В Брянской области трое российских военных погибли, подорвавшись на мине

В Брянской области трое российских военных погибли, подорвавшись на мине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, ночью, 19 июля, двое мобилизованных сержантов и рядовой отправились на задание в Климовском районе на служебной «Ниве». Через несколько часов военные перестали выходить на связь, к ним отправили поисковую группу.

Группа обнаружила уничтоженную «Ниву», а также тела погибших военных. По предварительным данным они подорвались на противотанковой мине, которую ранее установили саперы другого российского подразделения.