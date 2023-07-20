Страны Африки намерены обсудить мирную инициативу по Украине с Путиным на саммите в Санкт-Петербурге

Страны Африки рассчитывают обсудить мирную инициативу по Украине с Путиным на саммите в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Коморских островов.

Отмечается, что в мирную инициативу вовлечены семь африканских стран.

«В прошлом месяце лидеры стран посетили как Киев, так и Москву, чтобы обсудить африканскую мирную инициативу. Семь стран на полях саммита, который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, проведут вторую встречу по инициативе», — рассказал советник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на саммите в Санкт-Петербурге ожидают президента ЮАР Сирила Рамафосу и других африканских лидеров.