Специалисты МегаФона проанализировали в каких местах любят отдыхать рязанцы

Специалисты МегаФона проанализировали онлайн‑трафик и определили популярные места любителей пляжного досуга в Краснодарском крае, который ежегодно посещают более 15 млн отдыхающих.

Аналитики отметили увеличение туристического потока с начала лета на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в северной части побережья, Сочи и Адлера. Пользователи, побывавшие здесь, проговорили 9 миллионов минут, равные 17 годам беспрерывного общения. А интернет‑трафик сгенерировали на 709 ТБ, что сравнимо с безостановочным просмотром нового сезона снятого в Сочи сериала «Ищейка (Кушнир)» на протяжении 110 лет.

Жители Рязанской области в большинстве своем выбрали направление самого популярного российского курорта — Сочи. На втором месте — Анапа. Третье место в рейтинге рязанских туристов поделили Геленджик и Новороссийск.

В первый месяц лета 2023 года в Сочи из Рязани прибыло на 5% больше отдыхающих, чем в июне прошлого года. Турпоток рязанцев в Анапу вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Туристический трафик в Геленджик и Новороссийск остался в целом на прошлогоднем уровне.

По оценкам экспертов большинство туристов остаются на море 12-13 дней. За это время они проговаривают 6 млн минут, что соответствует 11,5 годам непрерывного общения. Фото и видео любители морского отдыха отправили не менее чем на 368 ТБ. Этого объема данных хватит на непрерывный просмотр российского сериала «Отпуск» в течении 8,5 лет, съемки которого проходят в Геленджике.

Для того, чтобы отдыхающие всегда оставались на связи со своими родными и близкими, в Краснодарском крае продолжается развитие сети. С начала года там построено и модернизировано свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона, благодаря чему путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах на высоких скоростях.