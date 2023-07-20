СК: взрыв газа в многоэтажке в Ступино оказался спланированным убийством

Взрыв газа в многоэтажке в Ступино оказался спланированным убийством. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следователей, местный житель поссорился с женой и решил устроить взрыв в доме. Мужчина, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, открыл четыре газовые конфорки, перекрыл при помощи детского одеяла вентиляцию на кухне и поджег газ зажигалкой, что вызвало взрыв.

Напомним, инцидент произошел 11 апреля. В результате взрыва погибли шесть человек.