Shot: топ-менеджер «Ростелекома» погиб в ДТП на Рублевке в Москве

Топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калини погиб в ДТП на Рублевке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, авария произошла на 17-м километре Рублево-Успенского шоссе. 32-летний директор направления по внутреннему контролю «Ростелекома» ехал на мотоцикле Ducati в сторону деревни Борки и столкнулся с автобусом. Его госпитализировали с множественными переломами, но он скончался в больнице.

Калинин ранее работал в АвтоВАЗе.