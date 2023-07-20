С 1 августа в России произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа в России произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Об этом пишет агентство «Прайм».

В России перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет произведен с 1 августа. Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что максимальная выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов.

Отмечается, что расчет будущей пенсии можно выполнить самостоятельно, разложив по баллам. Их количество зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла определяется годом оформления пенсии.

В сообщении подчеркнули, что перерасчет будет автоматическим, он производится ежегодно.