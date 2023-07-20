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Рязанские депутаты предложили провести общегородской субботник по уничтожению непарного шелкопряда

В четверг, 20 июля, на комитете по ЖКХ депутаты гордумы предложили провести общегородской субботник по уничтожению непарного шелкопряда.

Депутаты гордумы уточнили у исполняющего обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрия Наумова, какие методы борьбы предлагает администрация для борьбы с непарным шелкопрядом в Рязани.

Наумов отметил, что в сентябре совместно со студентами РГУ им. С.А. Есенина будут проводится рейды по уничтожению кладок непарного шелкопряда. Как подчеркнул начальник управления благоустройства, на данный момент работы неэффективны.

«Никакие средства не нужны, проводится уничтожение будет механическим способом 60 людьми», — поделился Наумов.

Депутаты и глава муниципального образования Татьяна Панфилова заявили, что с таким количеством людей физически не получится уничтожить все кладки. Поэтому они предложили создать акцию для всех рязанцев.

«Каждый желающий рязанец, волонтеры и молодежь смогли бы присоединиться к данной акции, по типу субботника, и помочь городу в уничтожении кладок непарного шелкопряда», — добавила Панфилова.