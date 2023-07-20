Рязанцу дали 3,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда приятелю

Рязанцу вынесли приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Мужчина находился в гостях у своего приятеля, с которым пил алкоголь. В один момент они поссорились и хозяин выгнал друга на лестничную площадку, взял нож и вышел в подъезд. Конфликт продолжился. Молодой человек с ножом в руках нанес удар приятелю в грудь. Мужчину удалось спасти.

Суд назначил рязанцу 3,5 года лишения свободы.