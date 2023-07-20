В России увеличили штраф за неявку в военкомат

В России увеличили штраф за неявку в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.

Неявка россиян по повестке в военкомат будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей. В настоящее время штраф составляет от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Также штрафы от 10 до 20 тысяч рублей будут касаться тех, кто «забыл» сообщить о переезде и смене работы.За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии штраф составит от 15 до 25 тысяч рублей. В настоящее время штраф составляет от 500 рублей до 3 тысяч рублей.