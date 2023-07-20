Появились фото с места наезда на 15-летнего подростка в Дашково-Песочне

Появились фото с места наезда на 15-летнего подростка в Дашково-Песочне. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, в среду, 19 июля, примерно в 20:00, вблизи дома № 17 на улице Новоселов, водитель, управляя автомобилем Range Rover, по предварительной информации, допустил наезд на 15-летнюю девушку-велосипедиста, которая переезжала проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.

В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.