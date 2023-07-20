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Рязанского зоозащитника осудят из-за оскорбительного комментария

На рязанского зоозащитника завели уголовное дело из-за оскорбительного комментария про погибшего под Киевом российского солдата. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно новости».

Отмечается, что Никита Ч. занимается помощью бездомным животным. После начала СВО мужчина занял антивоенную позицию. В феврале 2022 года он переименовал профиль в «Одноклассниках» и начал активно комментировать посты в соцсетях. Один из комментариев и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Обвинение утверждает, что в октябре рязанец написал оскорбительный комментарий про погибшего в марте в Гостомеле российского солдата. Сотрудники центра «Э» нашли это сообщение и провели экспертизу, которая обнаружила, что он «может оскорблять память военного».

На зоозащитника возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России (ч.4 ст. 354.1 УК РФ, реабилитация нацизма). Ему грозит срок до пяти лет колонии. По данным канала, в среду, 19 июля, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Фото: Telegram-канал «Осторожно новости»