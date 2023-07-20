На Первомайском проспекте нанесли разметку на временном пешеходном переходе

На Первомайском проспекте нанесли разметку на временном пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что временный пешеходный переход расположен на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова. На участке нанесли дорожную разметку, установили соответствующие знаки и ограждения.

Также на улице Павлова для удобства открыли заезд со стороны улицы Семинарской. Элементы, перекрывающие проезд, временно убрали. Для предотвращения выезда частных автомобилей на выделенную полосу проезд с улицы Павлова на Первомайский проспект перекрыт.

Напомним, что на ремонтируемом участке Первомайского проспекта установили знаки и ограждения. Также ранее сообщалось, что на улице закроют движение для автомобилей из-за ремонта магистральных тепловых сетей.