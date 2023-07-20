Минобороны Украины заявило, что суда, следующие в Россию в Черном море будут рассматриваться как перевозящие военные грузы

Минобороны Украины заявило, что суда, следующие в Россию в Черном море будут рассматриваться как перевозящие военные грузы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

После сообщения Минобороны РФ о том, что с 20 июля суда, идущие в порты Украины, будут считаться перевозчиками военных грузов, ведомство Украины сделало аналогичное заявление.

«Судьба крейсера „Москва“ доказывает, что у Сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — заявили в ведомстве.

С 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Отмечается, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 05:00 20 июля.