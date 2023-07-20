Мэрия: автобус № 13 с протекающим кондиционером починят в течение недели

Автобус № 13 с протекающим кондиционером починят в течение недели. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из-за жалобы жителей на транспорт № 13 специалисты провели проверку. Выяснилось, что вода протекает через систему кондиционирования из-за некачественно выполненного уплотнения при установке оборудования.

По словам ведомства, автобус находится на гарантии. Производитель устранит неполадку в течение недели.

Уточняется, что остальные новые автобусы также проверили. Они исправны и проходят ежедневный технический контроль.

Напомним, что во вторник, 18 июля, в автобусе № 13 протекла крыша.