Медведев: бюджет предусматривает финансирование народной программы ЕР

По сообщению сайта «Единой России», финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку обсудили на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева с федеральными министрами.

Председатель партии подчеркнул, что в проекте бюджета на 2024-2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередная задача — обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО — на это должны быть направлены все усилия.

«Главный финансовый документ страны создается в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан», — сказал Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что необходимо учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил, в том числе — вопросы кадрового обеспечения. Также он отметил, что «Единая Россия» принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

«Оборонные предприятия получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры», — отметил он.

Медведев призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

«Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить ее как можно быстрее», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для «Единой России» причиной отложить реализацию народной программы.

«Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям — будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», — пояснил он.

Турчак подчеркнул, что фронт будет финансироваться в полном объеме.

«Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены. Все цели, которые мы перед собой ставим, реальны. И мы их достигнем», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что выполнение социальных обязательств — приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы «Единой России».

«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», — подчеркнул министр финансов.

«Народная программа „Единой России“ — это конкретный план действий, сформированный на основе предложений жителей Рязанской области. Ее реализация — в числе наших приоритетных задач. Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, удалось реализовать большинство общественных значимых инициатив и запросов. Построены новые объекты социальной сферы, отремонтированы десятки километров дорог, благоустраиваются дворы, общественные пространства, сельские территории, развивается общественный транспорт. В народной программе партия заложила принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации отрасли на пациента. Знаковый момент в вопросе повышения доступности медпомощи — запуск в 2023 году главного лечебного корпуса областного онкологического диспансера. Кроме этого, проводится капремонт в больницах и поликлиниках, обновляется автопарк и материально-техническая база медучреждений. Это лишь часть народной программы, которая составлена на основе предложений граждан. Мы продолжим выполнять ее в интересах жителей нашего региона», — рассказал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии «Единой России». Партия вместе с Кабмином обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки, и какие решения необходимы для ее эффективной реализации на территории новых регионов.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

13 июня 2023 года «Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых — «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».