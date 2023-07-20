«Известия»: госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту

Госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту. Об этом
По словам издания, инициатива направлена на борьбу с подделкой протоколов собраний.
«Часто такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом», — приводят «Известия» слова зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.
Она отметила, что контроль в этой сфере необходим еще и для того, чтобы банки могли выдавать кредиты на ремонт.
По словам члена Общественного совета при Минстрое Александра Евсеева, создание реестра протоколов решений по капремонту необходим для упорядочивания информации о ведении работ.
Он пояснил, что зачастую органы власти, которые должны актуализировать программы фондов капремонта, не знают, какие решения и по каким видам работ были приняты жильцами.
Отмечается, что «Известия» направили запросы в кабмин и Минстрой с просьбой прокомментировать эту инициативу.