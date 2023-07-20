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«Известия»: госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту

Госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заключение правительственной комиссии по законодательной деятельности, которая одобрила соответствующий законопроект.

По словам издания, инициатива направлена на борьбу с подделкой протоколов собраний.

«Часто такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом», — приводят «Известия» слова зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Она отметила, что контроль в этой сфере необходим еще и для того, чтобы банки могли выдавать кредиты на ремонт.

По словам члена Общественного совета при Минстрое Александра Евсеева, создание реестра протоколов решений по капремонту необходим для упорядочивания информации о ведении работ.

Он пояснил, что зачастую органы власти, которые должны актуализировать программы фондов капремонта, не знают, какие решения и по каким видам работ были приняты жильцами.

Отмечается, что «Известия» направили запросы в кабмин и Минстрой с просьбой прокомментировать эту инициативу.