Делегация Рязанской области принимает участие в V федеральном форуме «Производительность 360»

20 июля в Казани стартовал V федеральный форум «Производительность 360″ ― главная в РФ площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

В мероприятии принимают участие более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов России. В первый день запланировано десять тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта „Производительность труда“. Среди них ― перспективы развития российского машиностроения, транспортной и металлургической отраслей, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы. Более 70 управленцев поделятся опытом внедрения самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивания объемов производства, выхода на новые рынки. Эксперты также обсудят актуальные тренды рынка профессионального образования и расскажут, как вести подготовку сотрудников, чтобы инвестиции в их обучение приносили компаниям дополнительную прибыль.

Ключевое событие деловой программы форума ― пленарное заседание „Бережливые технологии ― экономический тренд“. В форуме принимает участие делегация Рязанской области: представители минэкономразвития региона, Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, участник нацпроекта „Производительность труда“ „ТТМ-Центр“ и потенциальный участник конструкторское бюро „Глобус“.

"Форум является отличной площадкой для подведения итогов и обозначения целей на будущее. Участники могут обменяться опытом, лучшими практиками, новыми мыслями и идеями. На одной из площадок обсуждалась тема человеческого потенциала и роль лидеров в преобразованиях. Нельзя сотрудников считать по головам и пользоваться ими только в качестве ресурса. В людей нужно вкладываться, а кадры любить. Это очень правильная и нужная мысль», ― поделился впечатлениями начальник дирекции технологического развития АРБ Павел Крутов.

Он напомнил, что по итогам прошлого года рязанский РЦК вошел в пятерку лучших в рейтинге Федерального центра компетенций по эффективности работы.

«Одним из ключевых показателей оценки эффективности является количество предприятий, которые с помощью экспертов региональных центров компетенций внедряют бережливые технологии. Эксперты нашего центра уже помогли внедрить инструменты нацпроекта „Производительность труда“ в более 85 рязанских компаниях», ― сказал Крутов.