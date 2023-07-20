Боррель: прекращение зерновой сделки приведет к нехватке продовольствия в мире

Прекращение зерновой сделки приведет к нехватке продовольствия в мире. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы уже определенно знаем, что это приведет к значительному мировому продовольственному кризису… Уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире», — заявил политик.

Напомним, Россия остановила действие зерновой сделки в понедельник, 17 июля. Владимир Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.