АвтоВАЗ отзовет в России 79,5 тысяч автомобилей

АвтоВАЗ отзывает в России 79 548 тысяч автомобилей, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали проданные в 2022 и 2023 годах модели Granta и внедорожники Legend, Niva и Niva Travel. У машин отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Для устранения проблемы официальные дилеры Lada установят на авто блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Отмечается, что все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.