35-летнего рязанца подозревают в реабилитации нацизма

В Рязани 35-летнего жителя подозревают в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Об этом 20 июля сообщает пресс-служба следкома.

В ведомстве утверждают, что мужчина написал комментарий в одной из социальных сетей, «оскорбляющий память» участника СВО, посмертно награжденного орденом Мужества. Отмечается, что его сообщение мог увидеть неограниченный круг пользователей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители собирают доказательства вины подозреваемого. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.