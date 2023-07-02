В конгрессе США предложили прекратить финансирование Украины до конца конфликта
Член палаты представителей американского конгресса от республиканцев Марджори Тейлор Грин предложила остановить предоставление денег Украине до тех пор, пока конфликт на территории страны не закончится. Об этом в воскресенье, 2 июля,
Конгрессвумен рассказала, что внесла поправку, запрещающую поставлять Киеву истребители F-16.
«Смерть и разрушения должны прекратиться. В целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта», — заявила она.