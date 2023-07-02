Украина приготовилась ко второму масштабному контрнаступлению

Украина готова ко второму масштабному контрнаступлению. О том, что Киев перебрасывает войска сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова о том, что украинские ВСУ в Запорожье активно перебрасывают силы передает РИА Новости.

Также Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются запутать российскую разведку. Они совершают обманные маневры для того, чтобы скрыть основную армию. Противник, по словам Рогова, готовится нанести «главный удар» для прорыва.