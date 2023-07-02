Появились фотографии учений силовиков в рязанской гимназии № 5
По легенде, группа вооруженных людей захватила заложников в столовой гимназии.
Пресс-служба регионального УФСБ показала, как проводились учения в рязанской гимназии № 5. На них силовики отрабатывали взаимодействие с органами власти при проведении контртеррористической операции.
По легенде, группа вооруженных людей захватила заложников в столовой гимназии. Потом террористы выдвинули политические требования, выполнить которые нужно было в сжатые сроки. Они также угрожали убить заложников.
К гимназии незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они приняли решение провести операцию. В результате заложников освободили, а террористов нейтрализовали.
Напомним, рязанцев предупреждали о проведении учений в гимназии № 5 заранее, также говорили об изменении схемы движения.