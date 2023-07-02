На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Рязани
На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Рязани. Программа вышла в эфир 2 июля.
«Дмитрий Крылов исследует Рязань — старинный русский город, основанный в 1095 году. Как любой древнерусский город, Рязань начинается с кремля. Сейчас это единственный кремль, не имеющий стен, — их заменяют крепостные рвы», — говорится в описании к видео.
Ведущий рассказал о местом кремле, улицах Ленина, Радищева, Почтовой, доме-музее Павлова и музее ВДВ.
Отмечается, что в эфир попала первая часть выпуска о Рязани.