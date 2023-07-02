Mash: В Краснодарском крае образовалась воронка после атаки на военный аэродром
В Краснодарском крае образовалась воронка после атаки на военный аэродром. Об этом 2 июля сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, взрыв произошел в Приморско-Ахтарске Краснодарского края.
Ракета пыталась атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Снаряд сбила ПВО.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в связи с инцидентом в Приморско-Ахтарском районе, что жертв и пострадавших нет, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены, причины выясняются.